Легионер "Шахтера" полтора года ждет паспорт Украины

Аргентинский футболист украинского происхождения Густаво Бланко Лещук рассказал, что находится в процессе получения украинского гражданства.

Футболист "Шахтера", который на правах аренды выступает в испанской "Малаге", признался, что не знает, когда это вопрос будет решен.

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"Недавно украинские журналисты приезжали к Евгению Селезневу (Украинский нападающий, который играет в "Малаге", – Спорт24) и пообщались со мной, спросив, хочу ли я играть за сборную Украины. Однако я не решаю эти вопросы, они в компетенции главного тренера Андрея Шевченко", – цитирует игрока eldesmarque.com.

Уже полтора года я нахожусь в процессе получения паспорта гражданина Украины. Не знаю, когда этот вопрос будет решен. Этим занимается мой адвокат. Знаю, что играть в Украине мне было бы куда проще, если бы я был гражданином этой страны,

– сказал Бланко Лещук.

В этом сезоне Бланко Лещук провел 27 матчей, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. За испанским клубом закреплена опция выкупа форварда за 2,5 млн евро.

Отметим, что бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес может получить украинское гражданство. Ранее Марлос, который выступает в донецком клубе, получил украинский паспорт и уже провел за сборную 12 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

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