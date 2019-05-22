Легионеры "Динамо" получили вызов в сборную

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Томаш Кендзера
Томаш Кендзера

Защитники киевского "Динамо" Томаш Кендзера и Тамаш Кадар получили вызовы в свои национальные сборные – Польши и Венгрии соответственно. Они смогут сыграть в официальных матчах своих сборных в отборе на Евро-2020.

Томаш Кендзера попал в список из 28 игроков, которых вызвали на официальные матчи сборной Польши. Поляки 7 июня в Скопье сыграют со сборной Северной Македонии. 10 июня они в Варшаве примут сборную Израиля.

К слову: Томаш Кендзера может покинуть "Динамо" летом

Стоит добавить, что Кендзера сыграл предыдущие два матча своей сборной в отборе на Евро-2020. В этих матчах поляки победили на выезде Австрию (0:1), а дома – Латвию (2:0). В последнем матче Кендзера получил желтую карточку.

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Что касается Тамаша Кадара, то он тоже в списке игроков, которые могут сыграть за свою сборную в отборе на Евро-2020. 8 июня Венгрия на выезде сыграет против Азербайджана, а 11 июня будет принимать Уэльс.

Тамаш Кадар тоже сыграл в двух предыдущих матчах своей команды в отборе на Чемпионат Европы. Венгры на выезде уступили Словакии (2:0) и несколько сенсационно победили вице-чемпионов мира сборную Хорватии дома (2:1).

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новости Спорта Евро-2020
Источник: 24 канал
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