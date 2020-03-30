Легкая атлетика: чемпионат мира-2021 официально перенесли на год

Чемпионата мира-2021 по легкой атлетике состоится на год позже в связи с переносом летних Олимпийских игр в Токио.

Об этом объявила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).

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Турнир должен был состояться в американском Юджине (штат Орегон) с 6-го по 15 августа 2021 года.

"Мы поддерживаем новые даты Олимпийских игр 2020 года в Токио в 2021 году, объявленные сегодня японскими организаторами и МОК. Это дает нашим спортсменам время, необходимое для того, чтобы вернуться к тренировкам и соревнованиям", – говорится в сообщении.

World Athletics statement on 2021 dates for the @Tokyo2020 Olympic Games. — World Athletics (@WorldAthletics) March 30, 2020

Летние Олимпийские игры в Токио перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Сначала Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Торжественное открытие Олимпиады планируется на 23 июля 2021 года.

При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.

Будет храниться в Японии все это время и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.

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