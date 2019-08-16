Легкоатлетка Бех-Романчук засветила накачанное тело в блестящем бикини

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, показала свою подкачанную фигуру в купальнике.

Фотографию спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Бех-Романчук позирует в темном бикини в пайетках. Купальник ярко подчеркивает спортивную фигуру легкоатлетки.

К слову, недавно Бех-Романчук завоевала для Украины третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

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