Легкоатлетка Магучих показала пляжные фото

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих показала яркие фото с пляжа.

Фотографии спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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На фото Магучих весело позирует на пляже. На спортсменке черный спортивный низ, легкая куртка и кислотный зеленый топ, подчеркивающий подкачанный пресс легкоатлетки.

Кстати, Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту в категории U-20 на турнире в Германии. Украинская легкоатлетка прыгнула на высоту 2,02 м.

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