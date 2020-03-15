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Легкоатлетка Магучих показала пляжные фото

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих показала яркие фото с пляжа.

Фотографии спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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На фото Магучих весело позирует на пляже. На спортсменке черный спортивный низ, легкая куртка и кислотный зеленый топ, подчеркивающий подкачанный пресс легкоатлетки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Ph: @vlad_pronin

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Кстати, Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту в категории U-20 на турнире в Германии. Украинская легкоатлетка прыгнула на высоту 2,02 м.

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика Ярослава Магучих
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