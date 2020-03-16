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Легкоатлетка Марина Бех-Романчук готовится к летнему сезону: видео

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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает свою подготовку к летнему сезону. Спортсменка проводит сбор в Белеке (Турция).

Украинка поделилась своими тренировки в Инстаграме.

Стоит заметить Марина Бех-Романчук очаровала позитвными фото и спортивной фигурой

Бех-Романчук специализируется на прыжках в длину, поэтому, как и любая легкоатлетка, имеет подтянутую спортивную фигуру, которую, к слову, не стесняется часто показывать на фото.

24-летняя Марина Бех-Романчук показала, как она выполняет стабилизационные упражнения.

Мне нравится работать в тренажерном зале,
– коротко подписала фото спортсменка.

Легкоатлетка активно ведет свою страницу в Инстаграме, где показывает как тренировки, соревнования, так и отдых. Девушка постоянно тренируется и улучшает свои результаты, она уже одержала множество побед для Украины.

Сегодня у меня были небольшие выходные. Но завтра пора снова работать.
Как вы провели выходной день?,
– прокомментировала украинка.

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Достижения Марины Бех-Романчук

  • Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
  • В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
  • По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
  • Украинка стала лишь второй спортсменкой в ​​истории легкой атлетики, кому удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и больше в помещении.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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