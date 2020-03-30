Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками откровенными фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук удачно совмещает отдых и тренировки дома. Спортсменка поделилась с поклонниками новыми фото своей прекрасной фигуры.

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук специализируется на прыжках в длину, поэтому, как и любая легкоатлетка, имеет подтянутую спортивную фигуру, которую, к слову, не стесняется часто показывать на фото.

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Фанаты неоднократно обращали внимание на великолепную подтянутую фигуру спортсменки и делают комплименты. На всех фото можно увидеть, что легкоатлетка не теряет позитивный настрой и продолжает серьезно тренироваться.

На этот раз Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками своими планами, которые изменились из-за пандемии коронавируса.

Когда вы должны быть в тренировочном лагере и наслаждаться теплым солнцем, но все ваши планы в один момент рушатся, – написала легкоатлетка.

Добавим, что легкоатлетка готовилась и к выступлениям на Олимпиаде-2020, которая должна была происходить в Токио, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год.

Международная федерация легкой атлетики World Athletics заявила, что готова изменить дату проведения чемпионата мира 2021 года. Причиной такого заявления стал перенос Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год.

Достижения Марины Бех-Романчук

Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.

В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".

По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.

Украинка стала второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которым удавалось одержать четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дольше в помещении.

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