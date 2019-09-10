Легкоатлетка Саладуха пропустила финал "Бриллиантовой лиги" из-за присяги в парламенте

36-летняя прыгунья в длину Ольга Саладуха летом 2019 года стала народной депутатом. Она избралась в парламент от партии "Слуга народа". И работа в парламенте уже внесла изменения в ее выступления на мировых первенствах.

После избрания в Верховную Раду, Ольга Саладуха пропустила финал "Бриллиантовой лиги". Не выступила она и на турнире "Европа-США"

"Я туда отобралась, но стартовать 29 августа в Цюрихе не смогла, ибо в этот день проходила присяга народного депутата. Пропустить такое событие не могла. Пришлось выбирать. Также отказалась от матчевой встречи "Европа-США", – рассказала спортсменка в комментарии "Главкому" .

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Депутатство внесло изменения не только в расписание выступлений, но и в тренировочный процесс. Ведь некоторые заседания Верховной Рады продолжались и после полуночи. Однако Саладуха планирует выступить на Чемпионате мира, а затем отобраться и на Олимпиаду-2020 в Токио. При этом она не будет получать государственного финансирования как спортсменка.

"Мы это знали задолго до того, как появились соответствующие публикации в прессе. Еще когда были кандидатами в депутаты. Это – сознательный выбор. Да и вообще, мне кажется, найти деньги на несколько собраний, чтобы подготовиться к чемпионату мира, не так уж трудно. И мне, и Жану. Не так уж сильно нас государство обеспечивало. От Министерства молодежи и спорта я получала зарплату 4000 гривен. Не думаю, что я отказалась от крупного капитала", – подытожила Саладуха.