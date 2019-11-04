"Лейкерс" и "Клипперс" победили, "Хьюстон" снова проиграл и другие результаты матчей НБА: видео

В НБА в воскресенье, 3 ноября, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Не обошлось без неожиданных результатов.

Стоит отметить, что в этот день две команды, в которых выступают украинцы – "Атланта" Алексея Леня и "Детройт" Святослава Михайлюка – не играли.

Читайте также: Звезда "Голден Стэйт" Стефен Карри сломал руку в жутком инциденте

Наибольший вес же привлекал матч "Сан-Антонио" – "Лейкерс". Здесь сразу четверо игроков оформили дабл-дабл, а ЛеБрон Джеймс – трипл-дабл, набрав 21 очко и сделав 11 подборов и 13 передач. Также он сделал 2 перехвата, что позволило ему подняться на 15-е место в истории НБА по количеству перехватов за карьеру. На счету Джеймса теперь 1945 перехватов. Игрок обошел в списке лучших по перехватами другого звездного баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта.

Сан-Антонио – Лейкерс 96:103 (25:26, 18:30, 29:21, 24:26)

Другая команда из Лос-Анджелеса – "Клипперс" – тоже победила. Сделала она это дома в игре против "Юты". "Джазмены" большинство игрового времени были впереди в счете, но проиграли концовку четвертой четверти.

Клипперс – Юта 105:94 (16:20, 23:21, 26:28, 40:25)

Зато вторую игру подряд проигрывает "Хьюстон". На этот раз команда уступила "Майами". Гости за первую четверть набрали сразу 46 очков.

Майами – Хьюстон 129:100 (46:14, 25:32, 28:25, 30:29)

Продолжает феерить в чемпионате Лука Дончич. На этот раз в матче против "Кливленда" он снова оформил трипл-дабл – 29 очков, 14 подборов и 15 передач.

Кливленд – Даллас 111:131 (28:31, 25:27, 33:32, 25:41)

Индиана – Чикаго 108:95 (24:18, 31:24, 31:32, 22:21)

Нью-Йорк – Сакраменто 92:113 (23:32, 18:29, 23:29, 28:23)