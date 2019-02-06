"Лейкерс" обменяли украинца Святослава Михайлюка в другой клуб НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" обменяли украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка в "Детройт".

За украинского игрока и пик 2-го раунда драфта "озеряне" получили легкого форварда Реджи Буллока. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Шемс Чарания. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в четверг, 7 февраля.

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Sources: The Lakers are trading guard Sviatoslav Mykhailiuk and a draft pick to Detroit for guard Reggie Bullock. Deal is expected to be completed Wednesday. — Shams Charania (@ShamsCharania) 6 лютого 2019 р.

Реджи Буллок в текущем сезоне в составе "Пистонс" набирает 12,7 очка, делает 2,7 подбора и 2.5 передачи при точности трехочковых 38,4%. В то время как Михайлюк, который проводит свой первый сезон в НБА, принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, где в среднем за 10,7 минуты набирает 3.2 очка при точности трехочковых 32,1%

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