РБ "Лейпциг" 1 июня в рамках 29 тура Бундеслиги встретился с "Кельном". Команды забили шесть голов, а победу вырвали "быки".

Кельн – РБ Лейпциг 2:4

Голы: Кордоба, 7, Модест, 55 – Шик, 20, Нкунку, 38, Вернер, 50, Ольмо, 57

Смотрите также "Боруссия" Дортмунд смяла "Падерборн" благодаря хет-трику Санчо: видео

Начало ничего хорошего для "Лейпцига" не предвещало, пишет 24 канал. Уже на 7-й минуте гости пропустили мяч в свои ворота. Кордоба не выключился из атаки "козлов" и удачно сыграл на добивании.

"Лейпцигу" понадобилось 13 минут, чтобы сравнять счет. Шик удачно сыграл на втором этаже после навеса Анхелино – 1:1.

В середине тайма гости вышли вперед. Лаймер роскошной разрезной передачей вывел Нкунку лицом к лицу с вратарем. Хавбек элегантно перебросил голкипера и вывел свою команду вперед.

В начале второго тайма "Лейпциг" закрепил преимущество. Вернеру ассистировал вратарь Гулачи. Он выбил мяч точно на Вернера, который убежал один на один с Хорном и легко переиграл голкипера.

Кстати "Бавария" деклассировала "Фортуну" и установила несколько уникальных рекордов: видео

"Кельн" решил не сдаваться. На 55 минуте Модест мощным ударом из-за пределов штрафной пробил Гулачи.

Все же последнее слово в матче осталось за гостями. На 57 минуте Ольмо подобрал мяч возле штрафной "Кельна" и мощно пробил в угол – 4:2.

Благодаря победе "Лейпциг" вплотную приблизился к "Боруссии" Дортмунд, которая занимает второе место. Разница между командами всего 2 очка.

"Кельн" находится на 11-й строчке. "Козлы" почти не рискуют вылететь, но и не имеют шансов побороться за еврокубки.

Кельн – РБ Лейпциг видеообзор матча

Турнирная таблица Бундеслиги