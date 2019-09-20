Лейпциг – Вердер: эксперты назвали фаворита матча

Амбициозный "Лейпциг" попытается в этом сезоне навязать борьбу грандам в поединке за "серебряную салатницу". В пятом туре лидер чемпионата отправляется за тремя очками в Бремен.

По мнению экспертов, "Лейпциг" имеет хорошие шансы укрепить лидерство в Бундеслиге.

К слову: Лейпциг" сохранил лидерство, "шмели" одолели "Байер": результат матчей и видео голов Бундеслиги

1,76 – коэффициент на победу фаворита.

4,45 – коэффициент на викторию "Вердера".

4,3 – коэффициент на ничью.



Прогноз на матч "Лейпциг" – "Вердер"

От "Лейпцига" эксперты ожидают результативной игры. Лишь 1,54 на то, что "быки" забьют как минимум дважды. Индивидуальный тотал гостей менее полутора – 2,4.



Прогноз на количество забитых голов

В предыдущей дуэли соперников "Вердер" победил дома 2:1. Порадовать бременскую публику наперекор специалистам "музыки" попытаются в субботу, 21 сентября. Матч "Вердер" – "Лейпциг" стартует в 19:30 по киевскому времени.