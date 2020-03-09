РБ Лейпциг – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Немецкий "Лейпциг" и английский "Тоттенхэм" 10 марта встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили, у которой команды больше шансов одержать победу и выйти в четвертьфинал.

РБ Лейпциг – Тоттенхэм: прогноз

Первая игра в Лондоне завершилась минимальной победой "Лейпцига". Немецкий клуб доминировал на поле и воплотил свое преимущество голом с пенальти, который забил Тимо Вернер.

В ответном матче "быков" устроит любая ничья и победа. В то же время подопечным Жозе Моуринью нужно забивать минимум один гол, чтобы сыграть отрицательную разницу голов после первого поединка.

Примечательно Финал Лиги чемпионов – билеты появились в продаже: цены и где можно купить

Прогноз Favbet

Как бы это ни было странно, но "Лейпциг", который впервые в истории играет в плей-офф Лиги чемпионов, является фаворитом ответной встречи. Победу немцев букмекеры оценили коэффициентом 1,53.

В то же время на победу "шпор" специалисты предлагают коэффициент 6,20. Таким образом, лондонский клуб очевидный андердог противостояния. Ничья в матче – 4,60.

Прогноз Pari Match

Также эксперты оценили шансы команд выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. На выход подопечных Юлиана Нагельсманна в следующий раунд – коэффициент 1,14.

Крайне мало шансов, по мнению букмекеров, у "Тоттенхэма". Выход англичан в 1/4 финала оценен коэффициентом 6,30.

Прогноз 1xbet

Эксперты 1xbet предлагают спрогнозировать, какой футболист отметится забитым голом в матче. Больше всего шансов, по мнению экспертов, у форварда "быков" Тимо Вернера. Его гол оценен коэффициентом 1,8.

Из-за травмы Гарри Кейна и Сона "Тоттенхэм" потерял мощность в нападении. При их отсутствии лидерские качества пытается проявить Лукас Моура. Гол бразильца в ворота немцев оценен коэффициентом 4.

Обзор матча "Лейпциг" – "Тоттенхэм" читайте на сайте Спорт24.