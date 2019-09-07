Леклер курьезно выиграл квалификацию гран-при Италии

В Италии в субботу, 7-го сентября, состоялась квалификации гран-при Италии на знаменитой трассе "Монца". Победу удалось одержать пилоту Ferrari Шарлю Леклеру, которая для него является второй подряд. На прошлой неделе Шарль отпраздновал победу в Бельгии.

В последней сессии Шарль Леклер сумел преодолеть круг за 1:19.307, что позволило ему выиграть квалификацию.

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В последней сессии не успели все гонщики проехать быстрый круг, как были показаны красные флаги. Кими Райкконен разбил свой болид и квалификация была временно остановлена.

После возобновления гонщики не спешили возвращаться на трассу и выехали для последней попытки меньше, чем за минуту до завершения сессии. Почти все болиды скопились вместе и не успели "зайти" на новый круг – были показаны красные флаги, что означало завершение квалификации.

Finally... here they come, sort of



Hulkenberg draws the short straw, goes down the escape road, and everyone backs off #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/Xg7tX7Tlku — Formula 1 (@F1) 7 сентября 2019 г.

Поэтому никто из пилотов не сумел обновить свое время, а кое-кто вообще и не проехал быстрый круг.

Со второго места в воскресенье, 8-го сентября, стартует Льюис Хэмилтон из Mercedes. Его партнер Валттери Боттас начнет гонку третьим. Феттель из Ferrari – четвертым.