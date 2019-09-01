Леклер уверенно выиграл гран-при Бельгии и одержал первую победу в Формуле-1

Пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл гран-при Бельгии, одержав свою первую победу в Формуле-1.

Шарль третий раз в карьере стартовал с поул-позиции, выиграв квалификацию в субботу.

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На старте гран-при Леклер отстоял первую позицию. На некоторое время Шарль отдал лидерство партнеру по команде Себастьяну Феттелю. Однако стратегия Шарля на гонку оказалась лучшей.

Феттель в итоге откатился аж не четвертое место. Немца опередили два пилота Mercedes – Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Благодаря победе в Спа Леклер занял третью строчку в списке самых молодых победителей гран-при.

Лучшим по этому показателю является пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который победил в Испании 2016 в возрасте 18 лет и 7 месяцев, второе место – за Себастьяном Феттелем и его победой за Toro Rosso в Италии в 2008 году (21 год и 2 месяца).

Леклер 21 год и 10 месяцев, он сместил с третьей строчки Фернандо Алонсо, который победил в 22 года на гран-при Венгрии-2003.

Пилот Ferrari стал 108-м гонщиком в истории, который поднялся на верхнюю ступеньку подиума и лишь пятым членом клуба новых победителей гран-при за последнее десятилетие.