Леклер уверенно выиграл гран-при Италии, Хэмилтон лишь третий

Пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл свою вторую гонку в Формуле-1, финишировав первым на гран-при Италии. Причем это его вторая победа подряд. зато Хэмилтон финишировал лишь третьим, пропустив на второе место своего партнера по Merceded Валттери Боттаса.

Читайте также: Леклер курьезно выиграл квалификацию гран-при Италии

На старте Леклер защитил свою первую позицию от двух пилотов Mercedes. При этом что Боттас сначала обошел Хэмилтона. Но британец чуть ли не сразу вернул себе вторую позицию.

Неудачно стартовал Ферстаппен. Он и так был последним, но на старте имел контакт с соперником, срезал первый поворот и после этого отправился на пит-стоп.

На 6-м круге Феттель вылетел с трассы. Он неудачно вошел в повороте "Астари" и оказался на траве. А при возвращении на трассу чуть не въехал в Стролла. Последний повредил переднее антикрыло болида Ferrari, поэтому Феттель откатился аж внутрь пелетона и отправился на пит-стоп. Выехал оттуда он уже чуть ли не последним. А сам инцидент рассмотреть пообещали стюарды. Впоследствии ему дали штраф stop&go на 10 секунд. Такой же штраф stop & go на 10 секунд получил и Райкконен – за неправильные шины на старте.

Сам Стролл при возвращении в гонки чуть не выбил с трассы Лозунге. Поэтому и его инцидент рассматривали стюарды. Однако ему дали лишь проезд по пит-лейн.

Ого! В Формуле-3 произошла головокружительная авария: болид взлетел на несколько метров

Свой штраф получил и Албон. Его оштрафовали на пять секунд за то, что он покинул трассу и получил преимущество в борьбе с Магнуссеном.

Из лидеров первым на пит-стоп отправился Хэмилтон. Леклер – на следующем круге. И пилот Ferrari вернулся на трассу перед соперником. Вскоре Хэмилтон пытался пройти его в шикане Variante della Roggia. Между ними едва не произошел контакт, из-за чего пилот Mercedes был вынужден даже срезать поворот. А Леклер из-за этого инцидента увидел перед собой черно-белый флаг.

В это время первым был Боттас. Но после пит-стопа он вернулся только четвертым, пропустив вперед не только Леклера и Хэмилтона, но и Риккардо.

Читайте также: Легендарный этап Формулы-1 решили оставить в календаре до 2024 года

На 29-м круге на трассе был введен режим виртуальной машины безопасности. Все из-за Сайнса. Пилот McLaren перед тем побывал на пит-стопе. Но ему неудачно прикрутили переднее колесо, из-за чего он был вынужден сойти с гонки. А на 31-в круге сошел и Даниил Квят.

На 36-м круге Леклер срезал первый поворот. Но сохранил за собой первое место. А уже на 42-в круге Хэмилтон ошибся в первой шикане. Однако он не только отстал от Леклера, но и пропустил вперед Боттаса. Поэтому именно финн боролся против пилота Ferrari, показывая лучшее время на трассе.

Пока лидеры соревновались с собой, внутри пелетона Ферстаппен поднялся в топ-10. Зато Феттель так и оставался вне очковой зоны.

За три круга до финиша Хэмилтон отправился на пит-стоп. Это он сделал для того, чтобы на свежей резине проехать самый быстрый круг и заработать дополнительное очко.

Гран-при Италии выиграл Леклер. Это впервые с 2010 года пилот Ferrari выиграл домашнюю гонку для итальянской конюшни. А для Леклера это вторая победа подряд. Он победил на предыдущем гран-при Бельгии.