Лень набрал 5 очков в матче с "Клипперс" – соперники одержали величайшую победу в истории клуба

В очередном матче регулярного сезона НБА "Атланта Хоукс", за который играет украинец Алексей Лень, разгромно проиграла "Клипперс" – 150:101.

Лень, выйдя со скамейки, отыграл 18 минут, набрал 5 очков (1/4 двухочковых, 0/1 трехочковых, 3/4 штрафных), сделал 3 подбора (1 в атаке) и 1 передачу при 2 потерях и 2 фолах.

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Самым результативным игроком в составе "Атланты" стал Трей Янг, на счету которого 20 очков. После поражения от "Клипперс" "Атланта" занимает 11 место в турнирной таблице Восточной конференции.

Атланта Хокс – Лос-Анджелес Клипперс 101:150 (30:43, 32:31, 20:38, 19:38)

Чикаго Буллз – Бруклин Нетс 111:117 (19:30, 37:20, 22:24 33:43)

Индиана Пейсерс – Милуоки Бакс 83:102 (22:26 14:23, 27:22, 20:31)

Нью-Йорк Никс – Шарлотт Хорнетс 102:103 (23:20 32:27, 21:28 26:28)

Майами Хит – Нью-Орлеан Пеликанс 109:94 (29:22, 25:27, 24:16, 31:29)

Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс 105:125 (30:31, 32:33, 23:29 20:32)

Даллас Маверикс – Торонто Репторс 110:102 (32:22, 21:38 25:17, 32:25)

Сан-Антонио Сперс – Портленд Трейл Блейзерс 116:121 (23:41, 35:25, 38:24, 20:31)