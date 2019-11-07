Лень набрал 6 очков за "Атланту", проигравшую "Чикаго", Михайлюк отыграл 15 минут за "Детройт"

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Алексей Лень
Алексей Лень / GETTY IMAGES

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. "Атланта" не смогла победить "Чикаго". Алексей Лень провел 11 минут, набрав 6 очков и 4 подбора.

"Хьюстон" обыграл ослабленный травмами "Голден Стейт". "Клипперс" без Ленарда дома уступили "Милуоки". "Детройт" обыграл "Нью-Йорк", Святослав Михайлюка, который провел на площадке 15 минут, но не набрал ни одного очка. На его счету 2 подбора, 2 асиста и 3 потери.

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Индиана – Вашингтон 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26)

Индиана – Вашингтон видеообзор матча

Детройт – Нью-Йорк 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)

Детройт – Нью-Йорк видеообзор матча

Хьюстон – Голден Стейт 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29)

Хьюстон – Голден Стейт видеообзор матча

Торонто – Сакраменто 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32)

Торонто – Сакраменто видеообзор матча

Атланта – Чикаго 93:113 (19:33, 22:23 24:35, 28:22)

Атланта – Чикаго видеообзор матча

Мемфис – Миннесота 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)

Мемфис – Миннесота видеообзор матча

Даллас – Орландо 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)

Даллас – Орландо видеообзор матча

Юта – Филадельфия 106: 104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31)

Юта – Филадельфия видеообзор матча

Клипперс – Милуоки 124: 129 (30:28, 29:42, 30:28, 35:31)

Клипперс – Милуоки видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Святослав Михайлюк Алексей Лень NBA Баскетбол
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