Лень набрал 6 очков за "Атланту", проигравшую "Чикаго", Михайлюк отыграл 15 минут за "Детройт"
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. "Атланта" не смогла победить "Чикаго". Алексей Лень провел 11 минут, набрав 6 очков и 4 подбора.
"Хьюстон" обыграл ослабленный травмами "Голден Стейт". "Клипперс" без Ленарда дома уступили "Милуоки". "Детройт" обыграл "Нью-Йорк", Святослав Михайлюка, который провел на площадке 15 минут, но не набрал ни одного очка. На его счету 2 подбора, 2 асиста и 3 потери.
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Индиана – Вашингтон 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26)
Индиана – Вашингтон видеообзор матча
Детройт – Нью-Йорк 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)
Детройт – Нью-Йорк видеообзор матча
Хьюстон – Голден Стейт 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29)
Хьюстон – Голден Стейт видеообзор матча
Торонто – Сакраменто 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32)
Торонто – Сакраменто видеообзор матча
Атланта – Чикаго 93:113 (19:33, 22:23 24:35, 28:22)
Атланта – Чикаго видеообзор матча
Мемфис – Миннесота 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)
Мемфис – Миннесота видеообзор матча
Даллас – Орландо 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)
Даллас – Орландо видеообзор матча
Юта – Филадельфия 106: 104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31)
Юта – Филадельфия видеообзор матча
Клипперс – Милуоки 124: 129 (30:28, 29:42, 30:28, 35:31)
Клипперс – Милуоки видеообзор матча