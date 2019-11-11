Лень набрал четыре очка в проигранном матче "Атланты" против "Портленда": результаты НБА

"Атланта" в овертайме уступила "Портленду" (113:124) в матче регулярного чемпионата НБА. Украинский центровой Алексей Лень вышел в старте.

Портленд – Атланта 124:113 ОТ (20:21, 26:23, 29:31, 32:32, 17:6)

За 15 минут игрового времени Лень набрал 4 очка, сделал 2 подбора и 2 блок-шота. Две трехочковые попытки в его исполнении были неточны, но в этом плане он был не одинок – у всей "Атланты" процент реализации дальних бросков был низкий – 26,8%. Не спас "Хоукс" даже Трей Янг, который почти сделал трипл-дабл – 35 очков + 10 передач + 8 подборов.

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У "Атланты" лишь три победы при шести поражениях в текущем сезоне. Команда занимает 11-е место в рамках Восточной конференции НБА.

Портленд – Атланта видеообзор матча

Миннесота – Денвер 98:100 ОТ (27:27, 24:22, 13:27 26:14, 8:10)

Миннесота – Денвер видеообзор матча

Филадельфия – Шарлотт 114:106 (33:24, 20:34, 35:23, 26:25)

Филадельфия – Шарлотт видеообзор матча

Орландо – Индиана 102:109 (33:29, 27:22, 17:30, 25:28)

Орландо – Индиана видеообзор матча

Оклахома-Сити – Милуоки 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34)

Оклахома-Сити – Милуоки видеообзор матча

Нью-Йорк – Кливленд 87:108 (19:31, 17:23, 27:24, 24:30)

Нью-Йорк – Кливленд видеообзор матча

Финикс – Бруклин 138:112 (37:30, 31:20, 38:30, 32:32)

Финикс – Бруклин видеообзор матча

Лейкерс – Торонто 104:113 (30:29, 30:23, 18:26, 26:35)

Лейкерс – Торонто видеообзор матча