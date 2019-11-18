Лень набрал три очка в проигранном матче "Атланты" против "Лейкерс": на матче был Коби Брайант

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень отметился лишь тремя заброшенными очками в игре регулярного сезона НБА против "Лейкерс".

Алексей Лень сыграл 15 минут и за это время набрал 3 очка (1-3 с игры, 0-1 трехочковые) и сделал 3 подбора.

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Вновь самым результативным игроком "Хоукс" стал Трей Янг, заработавший 31 очко. Больше него в игре заработал Леброн Джеймс (33).

Интересно, что легендарный защитник "Лейкерс" Коби Брайант посетил этот матч. Во время первой четверти Брайант, который наблюдал за матчем в первом ряду, и звездный форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс воспользовались паузой в игре, чтобы пожать друг другу руки.

"Атланта" же проиграла "Лейкерс" со счетом 101:122 и теперь занимает 12 место в Восточной конференции НБА. В следующей игре "ястребы" сразятся 21 ноября против "Милуоки Бакс".

Лос-Анджелес Лейкерс – Атланта Хоукс 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24)