Лень не помог "Атланте" обыграть "Майами", "Клипперс" победили "Сан-Антонио": результаты НБА

В ночь на 1 ноября в США состоялись очередные матчи НБА, в том числе и с участием игрока "Атланты" Алексея Леня

Лень традиционно вышел в старте "Атланты". Всего на площадке украинец провел чуть более 14 минут. За это время набрал 5 очков, сделал 4 подбора и одну передачу.

Перед тем: Эпизод с участием украинца Леня – лучший момент игрового дня в НБА: видео

Однако "Атланта" ничего не смогла противопоставить "Майами". Еще в середине первой четверти гостям удался рывок 1:13. Выйдя вперед, "Хит" до конца матча были впереди в счете. Они же и выиграли матч.

Атланта – Майами 97:106 (26:30,20:22, 29:33, 22:21)

Самым интересным матчем стала игра между "Лос-Анджелес Клипперс" и "Сан-Антонио". Традиционно, центральной фигурой матча был Кавай Ленард. Он в этой игре против своей бывшей команды набрал 38 очков и сделал 12 подборов. Больше никто в этом матче не смог оформить дабл-дабл.

Лос-Анджелес Клипперс – Сан-Антонио 103:97 (23:24, 27:24, 30:27, 23:22)

В еще одном матче "Новый Орлеан" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Денвер".

Новый Орлеан – Денвер 122:107 (32:30, 24:22, 30:23, 36:32)