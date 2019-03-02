Лень оформил дабл-дабл в невероятном матче за "Атланту": видео

Четыре овертайма пришлось сыграть "Атланте" Алексея Леня в матче регулярного чемпионата НБА против "Чикаго". Украинец же в этом матче оформил дабл-дабл.

Несмотря на то, что Лень не попал в стартовую пятерку, он провел на площадке почти 36 минут. За это время украинец набрал 24 очка, сделал 10 подборов, сделал 1 ассист, 1 перехват, 2 блок-шота, а также одну потерю и пять фолов. Он реализовал 9 из 12 бросков с игры, в том числе 2 из 4 трехочковых. Также на его счету 4 попадания с линии штрафных из 9. Это восьмой дабл-дабл для Леня в сезоне. А его РЕ составил -7.

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Что касается самого матча, то "Атланта" уступила в напряженной борьбе. Для определения победителя командам пришлось сыграть аж четыре овертайма. Лишь в последнем из них "Чикаго" сумело вырвать победу.

Атланта – Чикаго 161:168 OT (33:26, 27:31, 24:38, 40:29, 16:16, 7:7, 8:8, 6:13)

Кроме Леня, еще пять игроков оформили дабл-дабл в этой игре. За "Атланту" это были Трей Янг (49 очков и 16 передач) и Дуэйн Дедмон (14 очков и 12 подборов). В "Чикаго" таким отличились Лаури Маркканен (31 очко и 17 подборов), Отто Портер (31 очко и 10 подборов) и Робин Лопес (11 очков и 11 подборов). Зак Лавин из "Чикаго" остановился в шаге от трипл-дабла. Он набрал 47 очков, сделал 9 передач и 9 подборов.