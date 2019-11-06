Лень помог "Атланте" победить, ЛеБрон Джеймс оформил трипл-дабл и другие результаты НБА: видео

В НБА состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. В них сыграл и украинец Алексей Лень, выступающий за "Атланту".

Лень традиционно вышел в старте своей команды. Однако вновь провел очень мало времени на паркете – чуть более 14 минут. За это время в его послужном списке лишь одно набранное очко и шесть подборов.

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"Атланта" в этом матче победила "Сан-Антонио" благодаря удачно проведенной концовке встречи.

Атланта – Сан-Антонио 108:100 (22:21, 22:24, 26:33, 38:22)

Форвард "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс оформил свой третий подряд трипл-дабл, набрав в матче с "Чикаго" 30 очков, 11 передач и 10 подборов. Джеймс реализовал 10 из 19 бросков с игры, 2 из 6 трехочковых, 8 из 9 штрафных, а также сделал 2 перехвата, 1 блок-шот и 2 потери.

Джеймс стал первым игроком "Лейкерс" после Мэджика Джонсона, который делал трипл-дабл в трех матчах подряд. Кроме того, Леброн стал самым возрастным игроком в истории НБА (34 года и 310 дней), которому это удалось. Ранее рекорд принадлежал Джейсону Кидду – 34 года и 291 день.

Чикаго – Лейкерс 112:118 (29:24, 36:24, 28:32, 19:38)

Кливленд – Бостон 113:119 (24:32, 28:29, 31:28, 30:30)

Шарлотт – Индиана 122:120 (20:35, 37:29, 21:28, 35:21, 9:7)

Оклахома-Сити – Орландо 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)

Денвер – Маями 109:89 (29:28, 29:20, 31:21, 20:20)