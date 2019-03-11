Лень помог "Атланте" победить "Новый Орлеан" в матче НБА: видео

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Лень помог "Атланте" победить "Новый Орлеан" в матче НБА: видео

Украинский баскетболист "Атланты" вышел в стартовом матче своей команды в игре против "Нового Орлеана". Его команда сумела победить.

Алексей Лень провел на площадке почти 29 минут. Центровой за это время набрал 19 очков, реализовав три трехочковых броска (из шести). Также украинец сделал 9 подборов. При том, что его РЕ составил 16.

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"Атланта" же сумела вырвать победу в этом матче. Если первую четверть хозяева площадки проиграли, то три следующих они записали себе в актив.

Атланта – Новый Орлеан 128:116 (23:33, 39:33, 29:20, 34:30)

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Алексей Лень Баскетбол
Источник: 24 Канал
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