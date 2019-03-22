Лень помог "Атланте" вырвать победу в матче НБА против "Юты": видео

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Алексей Лень
Алексей Лень

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА с "Ютой" (117:114).

"Атланта" – "Юта" 117:114 (29:28, 36:26, 21:37 31:23)

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Наш центровой провел на паркете 17 минут и 55 секунд. За это время Лень набрал 12 очков, сделал 2 ассиста, сделал 6 подборов и 1 перехват. Лень реализовал 4 из 10 бросков, 1 из 5 трехочковых.

Самым результативным игроком в составе "Атланты" стал Трей Янг (23 очка + 11 передач).

"Атланта" весь матч догоняла соперника, но в итоге добилась цели, хотя плей-офф им не светит. А вот для "Юты", занимающий пятое место на Западе, это ощутимое поражение. Теперь сразу четыре команды Западной конференции, занимающих места с 5-го по восьмое, имеют одинаковые показатели.

"Хокс" содержат 12 позицию в турнирной таблице Восточной конференции. В ночь на воскресенье, 24 марта, их ждет матч с "Филадельфией".

Видеообзор матча Атланта – Юта

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Теги: Спорт Алексей Лень Баскетбол
Источник: 24 Канал
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