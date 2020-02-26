Лень помог "Сакраменто" победить "Голден Стэйт", Михайлюк проиграл с "Детройтом": видео

Оба украинских баскетболиста – Святослав Михайлюк и Алексей Лень – сыграли матчи регулярного чемпионата НБА. Вот только результаты этих матчей были разные.

Святослав Михайлюк вышел в старте "Детройта" на матч поты "Денвера". И команда украинца уступила. Гости с начала матча завладели инициативой и лишь дважды позволили "Детройту" быть впереди в счете.

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Михайлюк в этом матче сыграл лишь 17 минут. За это время он набрал 6 очков и сделал одну передачу.

Денвер – Детройт 115:98 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26)

Зато Алексей Лень в матче против "Голден Стэйт" начал игру на скамейке запасных. Но сыграл в итоге 15 минут. Набранными очками не отличился, но сделал 4 подбора и одну передачу.

"Сакраменто" же на выезде одолел "Голден Стэйт".

Голден Стэйт – Сакраменто 94:112 (22:33, 21:22, 30:26, 21:31)