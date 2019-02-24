Лень провалил игру против "Финикса", Михайлюк не помог "Детройту" победить "Майами": видео

Команды украинских баскетболистов Алексея Леня и Святослава Михайлюка одержали победы в регулярном чемпионате НБА. Но украинцы не помогли своим командам добиться положительного результата.

Атланта – Финикс 120:112 (33:33, 30:26, 23:28, 34:25)

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"Атланта" Леня на своем паркете принимала "Финикс". В первой четверти команды дали понять, что на паркете будет продолжаться бескомпромиссная борьба. Поэтому четверть завершилась ничьей. В следующей 12-минутке на 4 очка больше одержали хозяева, но в следующей четверти уже были лучшими гости.

В течение последней четверти лидировали именно баскетболисты "Финикса". Их преимущество было в 8 очков, но после этого "Атланте" удалось не только сравнять счет, но вырваться вперед и одержать победу.

Для украинца Алексея Леня эта игра была особая, поскольку в свое время он выступал за "Финикс". Однако украинец неудачно провел 13 минут на паркете. За это время он сделал один подбор и одну результативную передачу. Очков Алексей не набрал.

Майами – Детройт 96:119 (29:20, 17:34, 30:30, 20:35)

Более уверенную победу одержал "Детройт" Святослава Михайлюка. "Пистонс" проиграли первую четверть, однако были сильнее "Хита" в следующей 12-минутке. На большой перерыв команды ушли с преимуществом "Детройта" в 8 очков.

По итогам третьей четверти "Детройт" сохранил отрыв. В последней четверти игроки "Майами" сложили оружие и были разгромлены 20:35.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который недавно пополнил ряды "Детройта", участия в матче не принял.

Отметим, что команды Леня и Михайлюка недавно провели очный матч. Победу удалось одержать "Детройту".

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