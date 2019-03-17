Лень провел неубедительный матч за "Атланту" и его команда проиграла "Бостону": видео

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Алексей Лень
Алексей Лень / GETTY IMAGES

Команда украинского баскетболиста Алексея Леня "Атланта" потерпела поражение в очередном матче регулярного чемпионата НБА.

Бостон – Атланта 129:120 (43:36, 31:26, 31:30, 24:28)

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В первой четверти хозяева паркета захватили инициативу и начали накапливать отрыв. На большой перерыв "Селтикс" ушли с преимуществом +12.

В следующей 12-минуте преимущество хозяев достигло 24 очков и только тогда "Атланта" начала отыгрываться. В последней четверти команде Леня даже удалось сравнять счет. Однако игроки "Бостона" вовремя опомнились и довели матч до победы.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата с "Бостоном". Украинец провел на паркете 10 минут и 47 секунд. За это время он набрал 7 очков, сделал 1 результативную передачу, 4 подбора и 1 блокшот, допустил 1 потерю и дважды сфолил.

Лень реализовал 3 из 4 двухочковых бросков, 1 из 2 штрафных, и не попал 3 трехочковых. 25-летний украинец в среднем в сезоне набирает 10,3 очка за матч и делает 5,6 подбора.

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Теги: Спорт Новости Спорта Алексей Лень NBA Баскетбол
Источник: 24 Канал
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