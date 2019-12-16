Лень провел результативную игру против "Лейкерс" в матче НБА: видео

3 Читати новину українською

Команда украинского баскетболиста Алексея Леня "Атланта" провела очередной матч в рамках чемпионата НБА. "Гокс" в драматической игре проиграли "Лейкерс".

Атланта – Лейкерс 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19)

Смотрите также: Баскетболист "Николаева" установил новый рекорд результативности сезона, набрав 48 очков: видео

В первой четверти команды устроили качели, выходя по очереди вперед. Только во второй 12-минутке "Лейкерс" сумели захватить лидерство и уйти на большой перерыв с преимуществом в 7 очков.

В третьей четверти клуб из Лос-Анджелеса сумел увеличить отрыв до 11 очков, но команда Леня ликвидировала отставание. Судьба поединка определилась в последней четверти, в которой игроки "Лейкерс" дожали соперника.

Украинец Лень за 23 минуты на паркете набрал 9 очков, сделал 7 подборов и отдал три 3 результативные передачи.

Видео действий Леня в матче против "Лейкерс"

 

От курения вейпа умерли 52 человека в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
сегодня
14561
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт NBA Алексей Лень Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:14 Зозуля ответил фанатам "Райо": Они меня обижают, потому что я принимаю душ и умею читать
Юрій Семенюк 186
15 декабря 13:35 Теофимо Лопес во втором раунде эффектным нокаутом победил Ричарда Комми в бою за пояс IBF: видео
Юрій Семенюк 218
сегодня 10:33 Голкипер Куртуа помог "Реалу" спастись от поражения "Валенсии" в компенсированное время: видео
Юрій Семенюк 32
15 декабря 19:50 "Александрия" победила "Днепр-1" в матче с тремя пенальти и двумя удалениями: видео
Ігор Саджениця 127
15 декабря 18:27 Малиновский забил гол за "Аталанту", пробив голкиперу между ног: видео
Юрій Семенюк 263
Новости
Больше новостей
Залиште відгук