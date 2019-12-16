Лень провел результативную игру против "Лейкерс" в матче НБА: видео

Команда украинского баскетболиста Алексея Леня "Атланта" провела очередной матч в рамках чемпионата НБА. "Гокс" в драматической игре проиграли "Лейкерс".

Атланта – Лейкерс 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19)

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В первой четверти команды устроили качели, выходя по очереди вперед. Только во второй 12-минутке "Лейкерс" сумели захватить лидерство и уйти на большой перерыв с преимуществом в 7 очков.

В третьей четверти клуб из Лос-Анджелеса сумел увеличить отрыв до 11 очков, но команда Леня ликвидировала отставание. Судьба поединка определилась в последней четверти, в которой игроки "Лейкерс" дожали соперника.

Украинец Лень за 23 минуты на паркете набрал 9 очков, сделал 7 подборов и отдал три 3 результативные передачи.

Видео действий Леня в матче против "Лейкерс"