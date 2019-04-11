Лень снова удивил результативностью в матче НБА, но "Атланта" проиграла в одно очко: видео

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Алексей Лень
Алексей Лень / Фото из открытых источников

Центровой сборной Украины по баскетболу и американского клуба "Атланта" Алексей Лень принял участие в заключительном матче сезона своей команды в регулярном чемпионате НБА.

"Атланта" – "Индиана" 134:135 (28:35, 41:38, 34:36, 31:26)

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Алексей Лень финальный матч сезона против "Индианы" провел в стартовой пятерке – за 31 минуту украинец набрал 20 очков (6 из 17 с игры, 6 из 8 с линии штрафных), собрал 10 подборов, отдал 3 передачи и поставил 3 блок-шота. Матч украинец завершил со вторым лучшим в команде показателем "+13".

В матче с Индианой Лень оформил юбилейный 10-й дабл-дабл в карьере с как минимум 20-ю набранными очками. В 2019 году на счету Алексея уже четыре таких поединка.

Однако, Атланта не сумела победить Индиану, уступив команде, которая уже вышла в плей-офф с отрывом всего в одно очко.

Не так давно Алексей Лень побил личный рекорд результативности в НБА, набрав 33 очка в игре против "Милуоки" (107:115).

Видеообзор матча Атланта – Индиана

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Теги: Баскетбол Спорт Алексей Лень
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