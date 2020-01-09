Лень стал лучшим в составе "Атланты", которая потерпела юбилейное поражение: видео
Команда украинца Алексея Леня "Атланта" потерпела тридцатое поражение в рамках НБА. На этот раз "Хоукс" на родном паркете уступили "Хьюстону".
Атланта – Хьюстон 115:122 (29:45, 33:32, 23:22, 30:23)
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Команды провели очень результативную первую четверть, в которой гости набрали на 16 очков больше.
Во второй 12-минутке хозяева были лучше, но "Рокетс" ушли на большой перерыв с преимуществом +15.
"Атланте" удалось выиграть еще две следующие четверти, однако выровнять счет на табло команда Леня так и не смогла.
Алексей Лень набрал 14 очков, сделал 10 подборов и 1 блок-шот. Показатель "+/-" Леня составил +13. Это лучший показатель в составе "Атланты"
Для Леня это уже шестой дабл-дабл в этом сезоне.
Алексей Лень в матче с "Хьюстоном" – видео