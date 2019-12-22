Лень выдал сумасшедший матч в НБА, оформив дабл-дабл: видео

Команда украинца Алексея Леня "Атланта" проиграла седьмой матч подряд в рамках регулярного чемпионата НБА. На этот раз "Хокс" уступили "Бруклину".

Бруклин – Атланта 122:112 (34:34, 26:39, 25:25, 37:14)

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В первой четверти команды вели равную борьбу, однако "Атланта" все же была на 2 очка лучше. Во второй 12-минутке гости продемонстрировали отличную игру и ушли на большой перерыв с преимуществом в 13 очков.

В третьей четверти на паркете шел равный баскетбол и на двоих команды набрали 50 очков. Решающей оказалась последняя 12-минутка, в которой "Бруклин" разгромил гостей – 37:14. Это позволило хозяевам вырвать победу.

26-летний украинский центровой "Атланты" Алексей Лень провел 26 минут на паркете, оформив дабл-дабл. Лень набрал 23 очка, сделал 14 подборов и совершил 2 блокшота.

Бруклин – Атланта видеообзор матча