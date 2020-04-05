Леннокс Льюис рассказал о легендарном бое с Кличко: Я не был готов
Легендарный британский боксер Леннокс Льюис рассказал о бое против Виталия Кличко в 2003 году. Леннокс победил, ведь Кличко не смог продолжить бой после 6-го раунда из-за ужасного рассечения.
Леннокс Льюис в интервью The Ring рассказал, что не был как следует готов к поединку с Виталием.
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Я не был готов должным образом, но Мэнни (Эммануэль Стюард – тогдашний тренер Льюиса, – Спорт24) и НВО настаивали на этом поединке. Я думал подраться с Кирком Джонсоном, но он вылетел, они сказали что нужно двигаться впереди и подраться в эту дату,
– сказал Леннокс.
По мнению британца, тот факт, что Кличко побеждал его – не имеет никакого значения.
"В конце концов, я – профессионал, чемпион, и это был 12-раундовый бой. Не важно, что Кличко побеждал после шести раундов. В бою все может измениться. Я нанес ему рассечение ударом, оно кровоточило и он проиграл", – резюмировал Льюис.
Что известно о бое Льюис – Кличко?Бой состоялся 23 июня 2003 года, на кону поединка были пояса WBC и IBO. После 6-го раунда Виталию запретили продолжать бой из-за глубокого рассечения. После поединка Леннокс Льюис завершил карьеру.
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