Лео Санта Крус – чемпион мира в четырех весовых категориях, идеальный оппонент для Ломаченко

Главным событием вечера бокса 23 ноября был бой между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и претендентом на этот пояс –кубинцем Луисом Ортисом. Однако интересным, в частности для украинских фанов, был еще один поединок – бой в рамках второго полулегкого веса между мексиканцем Лео Санта Крусом и представителем США Мигелем Флоресом.

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Это был поединок, в котором на кону стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии WBA до 59 килограммов. Интересно, что именно в лимите этого дивизиона в ближайшем будущем планирует выступать наш Василий Ломаченко.

Явным фаворитом боя был Санта Крус, который входит в когорту элитных боксеров современного профессионального бокса. Он уже получил звание чемпиона в трех весовых категориях и сейчас приступил к штурму четвертой. Боец обладает достойным техническим арсеналом, постоянно высокой функциональной готовностью, проявляет невероятную работоспособность в своих боях.



Лео Санта Крус

Лео провел 155 поединков на любительском ринге, 148 раз одерживал победу, стал чемпионом мира среди кадетов в 15 лет. Однако не получил высоких наград среди любителей, так как быстро перешел в профессионалы.

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На пятом году выступлений на профи-ринге получил право драться за чемпионский пояс легкого веса (до 53,5 кг). Успешно воспользовался возможностью выиграть титул в бою против Усе Малинга. После этого провел 3 удачные защиты титула и поднялся во второй легкий вес (до 55,3 килограмма). Уже во втором поединке в рамках этой категории завоевал титул WBC, нокаутировав в 3 раунде соотечественника Виктора Теразаса.

Две уверенные защиты – и снова подъем в весе, на этот раз в полулегкий дивизион (до 57,2 килограмма). Одна промежуточная схватка – и Лео выходит на титульный поединок, в котором успешно побеждает еще одного соотечественника Абнера Мареса. Это произошло 29 августа 2015 года. 9 июня 2018 года они проведут еще один поединок, где победу снова получит Санта Крус.

Видео боя Санта Круса против Абнера Мареса

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Через год бьется с непобедимым британцем Карлом Фрэмптоном и терпит первое поражение в профессиональной карьере. Однако уже в следующей встрече берет яркий реванш.

Видео второго боя Санта Круса против Фремптона

Далее проводит еще два победных боя и решает покорять четвертую весовую категорию. На этот раз Лео не проводит промежуточных поединков. Сразу выходит на бой за вакантный пояс WBA Super. Оппонент – уроженец Мексики, а сейчас представитель США – середняк второго полулегкого веса Мигел Флорес.

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Что касается самого поединка, то он проходил в достаточно конкурентной борьбе. Боксеры наносили много ударов, из которых, правда, большая часть приходилась на воздух. Американец был энергичным в первом раунде, но уже во втором мексиканец увеличил темп и занял центр ринга. Санта Крус постоянно наседал на противника, был немного более активным и эффективным. Это и склонило судей на его сторону. Кроме того, главный арбитр в ринге снял один штрафной балл с Флореса за удержание руками. 115-112 и дважды 117-110 в пользу фаворита.

Видео боя Санта Круса против Флореса

Санта Крус уже не раз заявлял, что хочет драться с Ломаченко и постоянно вспоминает о чемпионе из Украины. Для Василия же этот бой также очень интересный. Украинец мечтает о славе, своем боксерском наследстве. Наверное, такой оппонент, как Лео Санта Крус, идеально подходит как скальп для его строительства. Прогнозируем, что этот бой состоится осенью 2020 или в начале 2021 года.