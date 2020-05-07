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Владелец "Спартака" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

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Леонид Федун заболел на коронавирус – состояние владельца Спартак
Леонид Федун / sport-express.ru

Владелец российского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом. Федун находится на лечении в больнице.

О том, что у 64-летнего Федуна диагностирована коронавирусная инфекция сообщает сайт московского клуба.

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По информации Metaratings, состояние Федуна стабильное, болезнь протекает не в тяжелой форме.

Сообщается, что госпитализация прошла не в экстренном порядке, а во избежание осложнений.

Федун отправился в больницу сразу после того, как сдал положительный тест.

Что известно про Федуна?Родился в Киеве. Вице-президент российской нефтяной компании "Лукойл". Владелец 32,7% акций и президент футбольного клуба "Спартак" (Москва). Женат, имеет двоих детей – сына и дочь.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России выросло до 177 160 человек. За время эпидемии умерли 1 625 пациентов, выздоровели 23 803 человека.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости России Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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