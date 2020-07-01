Мюнхенская "Бавария" и "Манчестер Сити" согласовали трансфер немецкого вингера Лероя Сане. Футболист в новом сезоне будет выступать за "Баварию".

Детали трансфера

Как сообщает Bild, трансфер Сане из "Манчестер Сити" в "Баварию" уже согласован. Немецкий клуб заплатит 50 миллионов евро.

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45 миллионов "Манчестер Сити" получит сразу, а остальные часть будет выплачиваться в качестве бонусов.

24-летний Сане подпишет контракт с "Баварией" на 5 лет до 2025 года. Немец настаивал на зарплате в 20 миллионов в год.

Но из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19 Лерой будет зарабатывать 17 миллионов в год.

Лерой не сможет сыграть за "Баварию" в рамках Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В 1/8 финала мюнхенцы в первой игре одолели "Челси" (3:0).

В то же время Сане не поможет и "Манчестер Сити", которое встречается с "Реалом". В первом матче англичане победили 2:1.

Агент Сане сейчас находится в Мюнхене. О трансфере должны объявить уже в скором времени.

Сане должен был перейти в "Баварию" в прошлом году