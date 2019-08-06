Леся Цуренко из-за травмы пропустит важный турнир в Торонто

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с турнира Rogers Cup в Торонто (Канада). В первом раунде она должна была встретиться с Анастасией Севастовой из Латвии.

Как сообщает WTA Insider, украинка снялась из-за травмы локтя. Место Цуренко займет китаянка Чжан Шуай, которая прошла как лаки-лузер.

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Таким образом, в основной сетке одиночного турнира остались только две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Также Надежда и Людмила Киченок выступают в парном турнире.

Спорт 24 писал, что Даяна Ястремская стартовала на турнире с уверенной победы над Йоханной Контой.

Действующей чемпионкой Rogers Cup в Торонто является румынка Симона Халеп. Она в 1/16 финала сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, которая в параллельном с Ястремской матче обыграла француженку Кристину Младенович.

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Теги: Спорт Теннис Леся Цуренко
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