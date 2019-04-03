Леся Цуренко рассказала о деталях своей травмы и когда вернется на корт

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко решила пропустить турнир в американском Чарльстоне. Перед этим она не сыграла в Майами. Вернется она на корт аж в конце апреля.

По словам Леси Цуренко, во время подготовки к турниру в Майами, она почувствовала боль в руке. Думала, что она пройдет через 2-3 дня, поэтому к турниру в Чарльстоне она будет готова.

"Сначала думала, что повреждение совсем не значительное, и надо лишь передохнуть 2-3 дня, однако рука заболела, когда в Майами я начала играть детским мячом. В городе после снятия с турнира осталась подольше именно для того, чтобы лучше подготовиться к Чарльстону, но теперь решила вернуться в Киев для полноценного восстановления", – написала Леся Цуренко.

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При этом Леся Цуренко для участия в этих турнирах пропустила соревнования в Акапулько, где побеждала в 2017 и 2018 годах.

"Это решение далось мне совсем не просто, потому что турнир в Акапулько – в принципе, мой любимый турнир. К тому же, я там дважды подряд побеждала. И в силу климатических особенностей города, меня этот турнир всегда изнурял. Я чувствовала большую усталость после него. Поэтому в этот раз решила, прежде всего, сосредоточиться на более крупных турнирах. Думаю, что поступила правильно", – подчеркнула Леся Цуренко.

По ее словам, следующие турниры, где она планирует сыграть – это Штутгарт, Мадрид, Рим и Париж.