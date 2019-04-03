Леся Цуренко рассказала о деталях своей травмы и когда вернется на корт

7 Читати новину українською
Леся Цуренка
Леся Цуренка / twitter Lesia Tsurenko

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко решила пропустить турнир в американском Чарльстоне. Перед этим она не сыграла в Майами. Вернется она на корт аж в конце апреля.

По словам Леси Цуренко, во время подготовки к турниру в Майами, она почувствовала боль в руке. Думала, что она пройдет через 2-3 дня, поэтому к турниру в Чарльстоне она будет готова.

"Сначала думала, что повреждение совсем не значительное, и надо лишь передохнуть 2-3 дня, однако рука заболела, когда в Майами я начала играть детским мячом. В городе после снятия с турнира осталась подольше именно для того, чтобы лучше подготовиться к Чарльстону, но теперь решила вернуться в Киев для полноценного восстановления", – написала Леся Цуренко.

Смотрите, как известная украинская теннисистка кардинально сменила имидж

При этом Леся Цуренко для участия в этих турнирах пропустила соревнования в Акапулько, где побеждала в 2017 и 2018 годах.

"Это решение далось мне совсем не просто, потому что турнир в Акапулько – в принципе, мой любимый турнир. К тому же, я там дважды подряд побеждала. И в силу климатических особенностей города, меня этот турнир всегда изнурял. Я чувствовала большую усталость после него. Поэтому в этот раз решила, прежде всего, сосредоточиться на более крупных турнирах. Думаю, что поступила правильно", – подчеркнула Леся Цуренко.

По ее словам, следующие турниры, где она планирует сыграть – это Штутгарт, Мадрид, Рим и Париж.

blog_ava
"Мстители: Финал": трейлер и сюжет долгожданного фильма
сегодня
1789
Теги: Спорт Леся Цуренко Теннис
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дорогие часы от Суркиса привели к отставке главы Немецкого футбольного союза
сегодня 12:02 Дорогие часы от Суркиса привели к отставке главы Немецкого футбольного союза
172
Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1 апреля 20:28 Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
695
Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео
сегодня 10:33 Лунин продемонстрировал чудеса реакции на тренировке "Леганеса": видео
21
"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону": видео
сегодня 10:15 "Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону": видео
62
ФФУ предоставила УЕФА объяснения по делу Мораеса: дата вердикта
2 апреля 19:51 ФФУ предоставила УЕФА объяснения по делу Мораеса: дата вердикта
163
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук