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Леся Цуренко с уверенной победы стартовала на турнире в Каире

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Леся Цуренко / sport.ua

Леся Цуренко успешно начала участие на турнире ITF ZED women's Open Tennis, который проходит в столице Египта. В первом круге украинка оказалась сильнее Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз (Египет).

В стартовом раунде основной сетки Леся Цуренко, которая была посеяна под 4 номером, победила в двух сетах. Матч длился 1 час 6 минут.

Леся Цуренко – Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз 2:0 (6:2, 6:3)

Во втором круге соревнований украинка сыграет с победительницей пары Сандра Самир (369) – Лесли Керкхове (157).

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Зато, другая украинка Марта Костюк встретится с третьей ракеткой турнира Ириной-Камелией Бегу. Также Цуренко вместе с Костюк заявилась в парный турнир. В паре с польской теннисисткой Паулой Каня выступит еще одна украинка – Анастасия Шошина.

Ранее, Снегирь проиграла на старте турнира Аранчи Рус, которая представляет Нидерланды.

Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Леся Цуренко Теннис
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