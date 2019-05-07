Леся Цуренко встретилась с обладателем "Золотого мяча": фото

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко поделилась фотографией с обладателем "Золотого мяча" 2018 года Лукой Модричем.

Соответствующее фото украинка выложила в собственном Instagram.

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Хорватский футболист, стал обладателем награды "Золотой мяч-2018", посетил теннисный чемпионат в Мадриде, а ранее встретился с первой ракеткой Хорватии – Марином Чиличем.

Ранее Спорт 24 писал, что Леся Цуренко в первом круге турнира WTA а Мадриде проиграла четвертой ракетке мира Анжелике Кербер.

Однако впоследствии, Цуренко сумела пробиться во второй круг парного разряда турнира в Испании. Украинка в дуэте с белорусской Александрой Саснович обыграла пару в составе россиянки Дарьи Касаткиной и эстонки Анетт Контавейт.

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