Леся Цуренко встретилась с обладателем "Золотого мяча": фото

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Фото из открытых источников

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко поделилась фотографией с обладателем "Золотого мяча" 2018 года Лукой Модричем.

Соответствующее фото украинка выложила в собственном Instagram.

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@lukamodric10 #happy #happy #happy #football #realmadrid #croatia @mutuamadridopen

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Хорватский футболист, стал обладателем награды "Золотой мяч-2018", посетил теннисный чемпионат в Мадриде, а ранее встретился с первой ракеткой Хорватии – Марином Чиличем.

Ранее Спорт 24 писал, что Леся Цуренко в первом круге турнира WTA а Мадриде проиграла четвертой ракетке мира Анжелике Кербер.

Однако впоследствии, Цуренко сумела пробиться во второй круг парного разряда турнира в Испании. Украинка в дуэте с белорусской Александрой Саснович обыграла пару в составе россиянки Дарьи Касаткиной и эстонки Анетт Контавейт.

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Теги: Новости Спорта Спорт Леся Цуренко Теннис
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