Леся Цуренко выиграла первый матч на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко удачно стартовала на Ролан Гаррос. В матче первого круга она обыграла представительницу Канады Эжени Бушар.

Матч оказался довольно неоднозначен для Цуренко, несмотря на итоговый результат. Сама игра длилась чуть больше, чем один час. Цуренко выиграла три стартовых гейма. В восьмом гейме она с первой попытки реализовала брейк-пойнт и выиграла первый сет 6:2.

Зато во втором сете уже в начале Цуренко пришлось трижды отыгрывать брейк-пойнт соперницы. После чего украинка вышла вперед 2:0. Но канадка сравняла счет за геймами – 2:2. И следующие четыре гейма выиграла Цуренко, как и матч в целом.

При этом самым трудным оказался шестой гейм, когда Цуренко лишь с четвертой попытки таки реализовала брейк-пойнт.

Леся Цуренко – Эжени Бушар 2:0 (6:2, 6:2)

Во втором круге Ролан Гаррос украинка сыграет против победительницы пары Дарья Гаврилова – Александра Крунич.