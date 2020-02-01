Лестер – Челси: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

В субботу, 1 февраля, "Лестер" примет "Челси" в 25 туре чемпионата Англии. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украину транслирует канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисам: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Поединок "Лестер" – "Челси" состоится в субботу, 1-го февраля. Начало игры в 14:30.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Сейчас "Лестер" и "Челси" соседствуют в турнирной таблице. "Лисы" удерживают 3-ю строчку и имею отрыв от "Челси" 8 очков.

Таким образом, в очном матче "аристократы" имеют возможность приблизиться к "лисам", а те, соответственно, увеличить отрыв.

Обзор матча "Лестер" – "Челси" читайте на сайте Спорт24.