Лестер – Челси: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

"Лестер" и "Челси" занимают третье и четвертое место в Английской премьер-лиге. В субботу, 1 февраля, они проведут между собой матч. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Лестер – Челси: прогноз

Несмотря на то, что команды рядом в турнирной таблице, их разделяет восемь очков. "Лестер" на третьем месте с 48 очками. "Челси" же имеет 40 очков в активе. При этом пятый "Манчестер Юнайтед" "аристократы" опережают на шесть очков.

"Лестер" будет стремиться победить, чтобы и дальше соперничать с "Манчестер Сити" за второе место. Отставание от "горожан" составляет всего три очка. За победу в АПЛ борьбы почти нет. "Лисы" отстают от "Ливерпуля" на 22 очка за 14 туров до конца.

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Стоит отметить, что команды не очень удачно провели последние пять матчей в АПЛ. "Челси" выиграл лишь в двух матчах чемпионата (еще дважды сыграл вничью и один раз проиграл). "Лестер" же трижды выиграл и дважды проиграл. При этом лишь в последнем матче "лисы" прервали серию из двух поражений подряд.

Поэтому букмекеры отдают предпочтение "Лестеру". Однако она незначительна 2,7 против 5,5 на победу "Челси".

Матч "Лестер" – "Челси" состоится в субботу, 1 ноября. Начало матча в 14:30. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

Прогноз PariMatch

Их эксперты прогнозируют, что "Лестер" победит с коэффициентом 2,55. На то, что победит "Челси" – 2,70. Ничья в матче – 3,65.

Стоит отметить, что первый матч между командами закончился вничью 1:1. И на этот матч букмекеры прогнозируют большее количество голов. Ставка на "тотал матча более 2,75" оценена в 1,91. При этом "тотал матча менее 2,75" - 1,95.

Прогноз Favorit

Здесь букмекеры тоже выставили коэффициент 2,55 на победу "Лестеру". Победа "Челси" – 2,72. Зато ничья имеет немного меньший показатель – 3,40. При этом, что касается точного счета, то ничья 1:1 имеет самый низкий коэффициент – 6,40.

Относительно авторов голов, то больше всего шансов отличиться у Джейми Варди – 2,00. Гол "аристократа" Тэмми Аррахама – 2,20.

На то, что обе команды забьют голы – 1,54. На то, что этого не произойдет – 2,37.