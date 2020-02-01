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Лестер – Челси: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Лестер – Челси: онлайн-трансляция

В субботу, 1 февраля, "Лестер" принимает "Челси" в матче 25-го тура АПЛ. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

Клуб из Лестера на данный момент занимает третью позицию в таблице чемпионата Англии. За 24 тура команде удалось набрать 48 очков. Соперника из Лондона она опережает на 8 пунктов.

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В последнее время "Лестер" немного сдал, подопечные Брендана Роджерса стали чаще проигрывать. Например, после ничьей с "Астон Виллой" в Кубке лиги (1:1) "лисы" дважды уступили в АПЛ.

У "Челси" в активе 40 очков. После 24 туров Премьер-лиги команда заняла четвертое место в таблице АПЛ. В шести встречах в 2020 году "Челси" трижды выиграл, один раз уступил и дважды разошелся миром со своими соперниками.

Лестер – Челси: онлайн-трансляция

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Челси
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