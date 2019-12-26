Лестер – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

26 декабря "Лестер" примет "Ливерпуль" в рамках 19 тура чемпионата Англии. Просмотреть игру в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украине официально показывает лишь один канал – Setanta Sport. Однако посмотреть этот канал можно только онлайн или в сетях кабельных каналов.

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Канал Setanta Sports доступен в онлайн видеосервисах Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Для примера, на Megogo тариф "Оптимальный" стоит 97 гривен в месяц. Можно выбрать и "максимальный", который обойдется в 197 гривен в месяц (туда входят более 240 каналов, включая дополнительные спортивные Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Спорт 2).

Матч "Лестер" – "Ливерпуль" состоится в четверг, 26 декабря. Начало матча в 22:00

На Oll.tv для просмотра матча "Лестер" – "Ливерпуль" следует избрать подписку "Суперспорт", которая обойдется в 139 гривен в месяц. Сюда входят пять телеканалов – Setanta Sport, а также "Футбол 1" и "Футбол 2" (еще два – эти же каналы в HD-качестве).

Смотреть онлайн матч "Лестер" – "Ливерпуль" можно будет и на Спорт24. Онлайн-трансляция будет доступна за 15 минут до начала матча – с 18:15. Видео голов и результат матча – тоже на сайте Спорт24.