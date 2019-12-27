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"Ливерпуль" в матче лидеров АПЛ уничтожил "Лестер": видео голов

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Лестер – Ливерпуль: результат и видео голов

"Лестер" 16 декабря принимал "Ливерпуль" в центральном матче 19 тура английской Премьер-лиги. Гости нанесли сухое поражения "лисам".

Лестер – Ливерпуль 0:4

Голы: Фирмино, 31, 74, Милнер, 71, Александер-Арнольд, 78

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На 31-й минуте матча открыл Фирмино. Бразилец откликнулся на передачу на дальней штанге и головой вколотил мяч в ближний угол ворот.

Видео гола Фирмино

На 71-й минуте Сеюнджю подыграл себе рукой после подачи в штрафную. Арбитр указал на "точку". Привести "приговор" в исполнение взялся Милнер. Джеймс спокойно пробил почти по центру, в то время, как Шмейхель рванул в левый от себя угол – 0:2.

Видео гола Милнера

Через три минуты после второго забитого мяча Фирмино сделал дубль с передачи Александера-Арнольда. А еще через 180 секунд 66-й номер мерсисайдцев роскошным ударом сделал счет разгромным – 0:4.

Видео гола Фирмино

Видео гола Александера-Арнольда

Таким образом, "красные" еще больше укрепили лидерство в чемпионате, оторвавшись от команды Брендана Роджерса на расстояние 13 пунктов. Кроме того, мерсисайдский клуб сохраняет один матч в запасе.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Ливерпуль
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