"Ливерпуль" в матче лидеров АПЛ уничтожил "Лестер": видео голов
"Лестер" 16 декабря принимал "Ливерпуль" в центральном матче 19 тура английской Премьер-лиги. Гости нанесли сухое поражения "лисам".
Лестер – Ливерпуль 0:4
Голы: Фирмино, 31, 74, Милнер, 71, Александер-Арнольд, 78
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На 31-й минуте матча открыл Фирмино. Бразилец откликнулся на передачу на дальней штанге и головой вколотил мяч в ближний угол ворот.
Видео гола Фирмино
На 71-й минуте Сеюнджю подыграл себе рукой после подачи в штрафную. Арбитр указал на "точку". Привести "приговор" в исполнение взялся Милнер. Джеймс спокойно пробил почти по центру, в то время, как Шмейхель рванул в левый от себя угол – 0:2.
Видео гола Милнера
Через три минуты после второго забитого мяча Фирмино сделал дубль с передачи Александера-Арнольда. А еще через 180 секунд 66-й номер мерсисайдцев роскошным ударом сделал счет разгромным – 0:4.
Видео гола Фирмино
Видео гола Александера-Арнольда
Таким образом, "красные" еще больше укрепили лидерство в чемпионате, оторвавшись от команды Брендана Роджерса на расстояние 13 пунктов. Кроме того, мерсисайдский клуб сохраняет один матч в запасе.
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