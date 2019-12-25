Лестер – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

В четверг, 26-го декабря, в Англии начинается так называемый Boxing Day. В рамках 19 тура чемпионата Англии "Лестер" примет лидера турнирной таблицы "Ливерпуль". Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Лестер – Ливерпуль: прогноз

"Ливерпуль" после победы на клубном кубке мира возвращается к внутренним баталиям. В четверг, 26 декабря, "мерсисайдцев" ждет сложный выезд вк главному преследователю – "Лестеру".

"Лисы" не смогли выиграть два последних поединка и проигрывают "Ливерпулю" 10 очков. На один балл "лисы" опережают "Манчестер Сити".

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Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом поединка является "Ливерпуль". Победу подопечных Юргена Клоппа эксперты оценили коэффициентом 2,07. Коэффициент на то, что гости победят с разницей в один гол – 4,10.

"Лестер" является андердогом поединка. Их шансы победить "Ливерпуль" специалисты оценили коэффициентом 3,40. Если же игра завершится ничьей – коэффициент 3,65.

Прогноз Pari Match

Последние два матча между командами на "Кинг Пауэр Стэдиум" завершались победами "Ливерпуля" с разницей в один гол. В то же время обеим командам удавалось забить гол.

Коэффициент на то, что "Лестер" победит и ТБ 2.5 – 4,70. Победа "Ливерпуля" и ТБ 2.5 – коэффициент 2,95. На то, что итоговый счет матча будет четный – 1,93.

Прогноз 1xbet

Лучшим бомбардиром "Лестера" в этом сезоне является Джейми Варди, успевший забить 17 голов и являющийся лучшим бомбардиром АПЛ. Коэффициент на его гол в матче 2,1.

У "Ливерпуля" больше всего голов забили Мохаммед Салах и Садьйо Мане – по 9. Гол египтянина оценен коэффициентом 2,1. Мяч сенегальца – 2,4.