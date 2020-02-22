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"Манчестер Сити" дожал "Лестер" в супертяжелом матче: видео

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Лестер – Манчестер Сити: результат и видео голов

"Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Лестером" в рамках 27 тура английской Премьер-лиги – 1:0.

Лестер – Манчестер Сити 0:1

Гол: Жезус, 81

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Инициативой в игре владела команда Гвардиолы, однако в первом тайме к забитому голу ближе были хозяева. Джейми Варди попал в штангу после выхода один на один с Эдерсоном, а Ихеаначо и Мэдисону не хватало точности при ударах издалека.

Гости прижали соперника во втором тайме. Самыми активными футболистами "Сити" были Агуэро и Марез. Рияда активно освистывали болельщики "Лестера", однако алжирец все равно изрядно потрепал нервы Фуксу и Чилвеллу.

"МанСити" мог выйти вперед в середине второго тайма, когда Гюндоган попал мячом в руку Прата в чужой штрафной. Судья после консультации с VAR поставил пенальти, однако Шмейхель сумел парировать выстрел Агуэро.

Впрочем, своего манкунианцы добились после ухода Куна с поля. Габриэль Жезус сменил аргентинца и уже через три минуты воспользовался отличным пасом Мареза.

Видео гола Жезуса

"Горожане" набрали три очка и оторвались от "лисиц" уже на семь пунктов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Александр Зинченко Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити
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