"Лестер" неожиданно вырвал волевую победу над "Тоттенхэмом": видео

"Тоттенхэм" не слишком удачно начал этот сезон. Команда, которая хочет претендовать на победу в АПЛ, довольно легко теряет очки. А в матче против "Лестера" вообще уступила.

Лестер – Тоттенхэм 2:1

Голы: Перейра, 69, Мэддисон, 85 – Кейн, 29

Этот матч "Тоттенхэм" проводил после Лиги чемпионов. Там команда на выезде играла против "Олимпиакоса". И на 30-й минуте встречи была впереди 0:2. Однако удержать это преимущество не удалось, в итоге ничья 2:2.

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В матче против "Лестера" "Тоттенхэму" не только не удалось удержать преимущество в счете, но и ничью сохранить. При этом "шпоры" снова забили первыми. Отличился Кейн. Нападающий забил гол необычным способом – уже в падении сумел протолкнуть мяч в ворота.

"Лестер" в ответ тоже забил. Но арбитр гол не засчитал после просмотра видеоповтора. Во втором тайме он не зачислит и гол "Тоттенхэма", тоже воспользовавшись услугой VAR.

А уже после того "Лестер" сначала сравнял счет, а затем вышел вперед. Первый гол на счету Рикарду Перейры, который вовремя оказался на добивании в штрафной после прострела с фланга.

А за пять минут до конца основного времени на дальний удар решился Мэддисон. Гассанига не ожидал на такой удар в нижний угол ворот и пропустил гол.

Эта победа позволила "Лестеру" подняться на второе место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" пока пятый.