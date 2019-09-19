Левандовский безупречным финтом обыграл игроков "Црвены Звезды": видео
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски покорил сразу несколько достижений в 1-м туре Лиги чемпионов. "Бавария" 18-го сентября победила сербский клуб "Црвена Звезда".
В этом матче Роберт сумел отличиться забитым мячом, который стал для него двухсотым в футболке "Баварии".
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Кроме того, Роберт забивает в стартовом матче Лиги чемпионов вот уже четвертый сезон подряд.
В матче против "Црвены Звезды" поляку удалось продемонстрировать свою технику, что не свойственно габаритным форвардам.
Роберт элегантным финтом обыграл двух игроков сербского клуба.
С результатами всех матчей Лиги чемпионов можно ознакомиться здесь.
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