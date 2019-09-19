Левандовский безупречным финтом обыграл игроков "Црвены Звезды": видео

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Роберт Левандовський
Роберт Левандовський / facebook.com/fcbayern.en

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски покорил сразу несколько достижений в 1-м туре Лиги чемпионов. "Бавария" 18-го сентября победила сербский клуб "Црвена Звезда".

В этом матче Роберт сумел отличиться забитым мячом, который стал для него двухсотым в футболке "Баварии".

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Кроме того, Роберт забивает в стартовом матче Лиги чемпионов вот уже четвертый сезон подряд.

В матче против "Црвены Звезды" поляку удалось продемонстрировать свою технику, что не свойственно габаритным форвардам.

Роберт элегантным финтом обыграл двух игроков сербского клуба.

С результатами всех матчей Лиги чемпионов можно ознакомиться здесь.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Бавария
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